Grandine e piogge torrenziali devastano le Dolomiti (VIDEO)

AURONZO - Un'imponente colata di detriti ha creato il caos lungo la Strada Regionale 48 delle Dolomiti, la principale arteria che collega Auronzo di Cadore alla frazione di Misurina e a Cortina d'Ampezzo. La frana, lunga circa 30 metri, si è abbattuta nel tardo pomeriggio di ieri, causando la chiusura della strada, ma fortunatamente nessuna auto è rimasta coinvolta nell'evento.



La causa della frana è stata un violento temporale accompagnato da una pioggia torrenziale, che ha innescato il movimento dei detriti lungo la Frana di Ciarse, una zona notoriamente franosa che preoccupa gli abitanti di Auronzo da tempo. Questo tratto di strada era già stato interessato in passato da eventi simili, ma questa volta la discesa della frana è stata più lenta, permettendo agli automobilisti di spostarsi in tempo.



Il sindaco di Auronzo, Dario Vecellio Galeno, ha elogiato la reattività dei soccorritori e delle autorità locali che sono intervenuti prontamente. Per facilitare il deflusso del traffico in una fase critica di rientro da Misurina, è stato temporaneamente utilizzato un tratto della ciclabile parallela alla strada. La decisione sul ripristino completo della circolazione sarà presa da Veneto Strade nei prossimi giorni.



Il sindaco ha anche sottolineato la fortuna che nessun camper o caravan fosse parcheggiato nell'area interessata dalla frana. Grazie ai lavori di mitigazione e agli sforzi delle autorità locali, i corsi d'acqua che discendono dalle alture della zona sono rimasti stabili, evitando ulteriori danni.



Nel frattempo, il nubifragio ha colpito anche altre parti della provincia. Cortina è stata investita da piogge intense, ma i danni sono stati contenuti. Verso Sappada e l'Agordino, invece, si sono verificate grandinate che hanno causato disagi nella zona.



A Belluno, un fulmine è caduto sulla ferrovia, preceduto da un tuono fragoroso. La scarica elettrica ha causato problemi ai telefoni, inclusi quelli del Comando provinciale dei carabinieri, che sono rimasti muti. Fortunatamente, l'ospedale San Martino, situato vicino alla caserma, è rimasto illeso.



Forze dell'ordine e la comunità locale ora si concentra sulla pulizia e sul ripristino delle strade.