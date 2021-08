Grandinata a Portobuffolè e Gaiarine

GAIARINE - Grandinata tra Veneto e Friuli nel pomeriggio di domenica, verso le 16.30. Il maltempo ha colpito a Portobuffolè e Gaiarine, in friuli Prata di Pordenone in località Le Monde e Brugnera nella frazione di San Cassiano.

Strade ricoperte dalla grandinata che è durata qualche minuto: disagi alla viabilità soprattutto nella zona industriale di Portobuffolè, dove il fenomeno ha colpito in maniera maggiore.



Il fenomeno è stato circoscritto e non ha riguardato altri comuni limitrofi.