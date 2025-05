Grandinata eccezionale imbianca il paese: chicchi grandi come palline da ping pong

MIRANO (VENEZIA) - Nel pomeriggio di lunedì 5 maggio una violenta grandinata ha colpito Mirano e Spinea, nel cuore del Veneziano, trasformando le strade in un paesaggio quasi invernale. I chicchi di grandine, di dimensioni eccezionali, paragonabili a palline da ping pong, hanno imbiancato la città, sorprendendo residenti e automobilisti.



La forte precipitazione ha costretto numerosi conducenti a fermarsi per precauzione, mentre si attendono verifiche sull’eventuale danno alle coltivazioni della zona.

La Protezione Civile del Veneto ha emesso un’allerta meteo di colore giallo valida dalle 14 di lunedì 5 maggio fino alle 14 di martedì 6 maggio, per il rischio di temporali su tutto il territorio regionale. Particolare attenzione è rivolta a tre bacini idrogeologici: Piave Pedemontano, Basso Piave-Sile e Livenza-Lemene-Tagliamento, quest’ultimo con rischio anche idraulico.



Le condizioni meteorologiche instabili e il rischio di fenomeni violenti rimangono quindi elevati nelle prossime ore, invitando la popolazione a mantenere la massima prudenza.