Grandi navi: Zaia, Msc conferma crociere da Venezia

VENEZIA - "Msc conferma le crociere su Venezia. E' ovvio che stiamo sperando di arrivare in fondo, con quello che sarà l'ormeggio Marghera. Ma è un bel segnale di ripresa. Si parte con due navi". Lo ha annunciato il governatore del Veneto Luca Zaia .

"E' ovvio - ha aggiunto - che c'è il tema della ''viabilità acquea da risolvere', dobbiamo portar fuori le navi dal bacino San Marco e dal canale della Giudecca. Nell'ultimo Comitato si è deciso che dovranno passare per Canale dei Petroli e arrivare a Marghera, Finchè non sarà approntato l'ormeggio a Marghera, continueranno con la viabilità ordinaria, ma il cambio è imminente".

Le prime due navi di Msc previste da Venezia - secondo quanto riporta il sito della compagnia - sono la 'Msc Sinfonia', in partenza il primo maggio per una crociera di 7 giorni nel Mediterraneo, e la 'Msc Poesia', sempre con destinazione il Mar Mediterraneo, in partenza il 2 maggio.