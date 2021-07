Il grande ritorno di Sir Oliver Skardy: domani la presentazione del nuovo singolo “Venessia comune giamaican”

MESTRE – Il noto cantante Gaetano Scardicchio, in arte Sir Oliver Skardy, è pronto per il grande ritorno nella scena musicale veneziana. Domani, mercoledì 21 luglio, alle 18.30 al Vapore di Marghera (via Fratelli Bandiera 8) presenterà infatti il suo nuovo singolo “Venessia comune giamaican”, che è stato stampato in versione da collezione in vinile verde, in tiratura limitata 500 copie. La presentazione sarà anche l’occasione di vedere in anteprima il “work in progress” del videoclip del nuovo singolo realizzato da Bibi Bozzato.



L’uscita anticipa di un paio di mesi quella dell’album “Figa e sfiga”, nei negozi a partire dal 24 settembre, la cui produzione e promozione è stata finanziata grazie a una “raccolta schei”, un crowdfunding che ha permesso di raccogliere oltre 10mila euro. Sir Oliver Skardy avrà così anche la possibilità di ringraziare di persona tutti quelli che hanno sostenuto questa campagna. Al termine della presentazione ci sarà un piccolo rinfresco offerto dal locale “Al Vapore”.