La grande fuga di Leonardo: tartaruga scappata e ritrovata dopo 9 mesi. Era ad un chilometro da casa

REGNO UNITO – Una storia a lieto fine che ha commosso il web e ridato speranza a chi ha perso un animale domestico: dopo nove lunghi mesi di assenza, la tartaruga Leonardo è finalmente tornata a casa. L’insolita vicenda arriva da Ulverston, nella regione inglese della Cumbria, e ha come protagonista Rachel, padrona affezionata della testuggine.



Tutto ha avuto inizio quando, lo scorso anno, Leonardo è scomparso misteriosamente dal giardino di casa dove era abituato a girovagare libero. Un evento tanto inatteso quanto preoccupante, considerando la proverbiale lentezza dell’animale. Rachel, che aveva sempre accudito con amore la tartaruga per ben 13 anni, non si capacitava dell’accaduto: “Eravamo in giardino, avevamo appena avuto il nostro secondo figlio. Mi sono distratta per un attimo e lui è sparito”, ha raccontato alla Bbc.



La famiglia ha subito temuto il peggio. Con l’inverno alle porte e le temperature rigide della campagna inglese, la speranza che Leonardo potesse sopravvivere da solo all’aperto sembrava sempre più flebile. Rachel ha lanciato appelli sui social, sperando in qualche segnalazione, ma per mesi nessuna traccia.



Poi, a fine aprile, la svolta inaspettata: un dog sitter ha notato una tartaruga camminare lentamente lungo una stradina del borgo. Era proprio Leonardo, a poco più di un chilometro da casa sua. Nonostante l’apparente lentezza, la testuggine è riuscita a sopravvivere per quasi un anno, affrontando l’inverno, trovando cibo e probabilmente schivando predatori. Un piccolo miracolo a sangue freddo. “Non pensavamo che ce l’avrebbe fatta – ha ammesso Rachel – ha vissuto una vita molto confortevole sotto una lampada riscaldante in casa. Non credevamo potesse adattarsi all’esterno”. Invece, come un’autentica tartaruga ninja, Leonardo ha dimostrato una tenacia fuori dal comune.