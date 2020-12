Il grande dolore per la morte di Agitu: "Non la dimenticheremo mai"

NORDEST - “È con profondo dolore che tutti noi abbiamo appreso la notizia dell’uccisione di Agitu Idea Gudeta, donna coraggiosa, solare, intelligente: con la sua impresa agricola era divenuta un simbolo positivo dell’integrazione e del protagonismo delle donne nel lavoro agroalimentare”.

Lo scrive sulla pagina Facebook della Fai Cisl il segretario generale Onofrio Rota, commentando la vicenda di Agitu Idea Gudeta, pastora di origine etiope, trovata morta ieri presso la sua azienda di Frassilongo, in Trentino.

La donna sarebbe stata colpita a morte e violentata: un uomo è stato arrestato dai carabinieri di Trento con l’accusa di averla uccisa. Avrebbe confessato. La donna, originaria dell’Etiopia, era giunta nel 2010 in Trentino. Aveva saputo recuperare 11 ettari di terra in abbandono e valorizzarli come pascolo per il recupero della capra mochena, avviando la produzione di formaggi e creme cosmetiche.

Aveva dato vita anche a diverse iniziative sociali, come quelle per l’inclusione dei rifugiati. “Non dimenticheremo mai Agitu, il suo sorriso contagioso, il suo impegno per un mondo migliore”, scrive Rota.