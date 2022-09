Il grande Antonio Ballista sabato al Teatro Mario Del Monaco a Treviso

TREVISO – Evento di grande caratura culturale al Teatro Mario Del Monaco a Treviso sabato 17 settembre alle 20.45: grandi talenti e un nome che è sinonimo di raro virtuosismo. Il celebre pianista Antonio Ballista si esibirà con l’Orchestra Regionale Filarmonia Veneta nel concerto “Made in Italy”. Un appuntamento da non perdere!



L’Orchestra Regionale Filarmonia Veneta in collaborazione con Regione Veneto e l’Amministrazione Comunale di Treviso ha avviato nel 2021 il progetto Orchestra Giovanile Filarmonia Veneta. «La nascita del progetto “Orchestra Giovanile Filarmonia Veneta” - spiega il Presidente Alberto Barbaro - risponde alla necessità di valorizzare le giovani eccellenze musicali formatesi in ambito Veneto e al loro inserimento in un percorso di alto perfezionamento che costituisca un vero e proprio ponte tra l’esperienza di elevata formazione artistica e l’inserimento al lavoro di professore d’orchestra». Nel triennio 2021-2022-2023 l'orchestra lavorerà con direttori di chiara fama su programmi che esplorano i generi più diversi.



Per il 2022 il percorso musicale scelto è un viaggio nella canzone italiana dei primi cinquant'anni del Novecento che vedrà sul podio Antonio Ballista, una delle figure più eclettiche della musica contemporanea. Musicista di fama internazionale con una attività internazionale sia in duo con il M° Bruno Canino dal 1953, ma anche come solista sotto la direzione dei più grandi direttori (M° Abbado, Bertini, Chailly, Maderna, Muti...) e con orchestre quali la BBC, il Concertgebouw, la Filarmonica di Istraele, la Scala di Milano, i Wiener Philarmaniker, la London Symphony, la New York Philarmoniker. Hanno scritto per lui grandi compositori Berio, Casteli, Castiglioni, Clementi Corghi, Morricone, Lucchetti.



MADE IN ITALY la canzone italiana dal 1910 al 1950, è un programma nato da Antonio Ballista, condiviso e realizzat da Alessandro Lucchetti, per distillare il meglio di quarant’anni di canzoni, restituendo il profilo di un’epoca attraverso arrangiamenti per un ensemble classico (senza voce). Ennesima sfida raccolta nell’intento di mostrare come una bella musica (espressione di idee, sentimenti, immagini, atmosfere, di alto livello artigianale) possa vivere vite parallele, valicando le barriere fra i generi (classico, leggero, d’uso).



Riuniti in fantasie monografiche (degli autori più rappresentativi: D’Anzi, Bixio e Mascheroni) o di genere (la canzone sentimentale o umoristica piuttosto che esotica etc.). L’organico, se si esclude la batteria, è quello di una piccola orchestra da camera, classica; ma l’uso che ne viene fatto, pur non rinunciando a citazioni di orchestrazione classica, rimanda, di volta in volta, al sound dell’orchestra di musica leggera, della jazz band o dell’orchestrina da caffè chantant. Un programma che appassiona un pubblico di tutte le età un medley dopo l’altro, un racconto possibile dell’Italia dalla belle époque al secondo dopoguerra.



Prenotazioni alla biglietteria del Teatro Mario Del Monaco (ore 10.13 e 15-18 biglietti da 5 euro)