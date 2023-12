Grand Central Literary Festival incontra l'autore Alberto Bottaro.

Mercoledì 20 dicembre, alle ore 18:45, il Grand Central Literary Festival chiuderà il 2023 con un evento imperdibile, presentando il libro ispiratore "Scegli di volerti bene. In relazione con te nel qui e adesso" di Alberto Bottaro. L'appuntamento, che si terrà presso il bistrot Grand Central di via Piave a Mestre, promette di offrire una profonda riflessione sulla connessione con se stessi e sulle chiavi per diventare il proprio miglior alleato.

Durante la presentazione, l'autore Alberto Bottaro sarà affiancato da Maurizia Rosada, che guiderà l'incontro con maestria. Insieme, esploreranno le pagine di "Scegli di volerti bene", un invito avvincente a rimanere nel "Qui e adesso", abbracciando il presente come l'unico tempo davvero significativo nella vita di ognuno di noi.

Il libro offre basi solide per intraprendere il viaggio verso il proprio benessere, regalando ai lettori strumenti pratici per comprendere il significato e il valore di vivere appieno. L'esperienza terapeutica e la formazione teorica di Alberto Bottaro si riflettono nelle pagine, trasmettendo un messaggio potente sullo stare al mondo in armonia con il proprio benessere.

Attraverso l'opera, l'autore incoraggia il pubblico a esplorare e abbracciare ciò che è positivo per se stessi, riflettendo sulle dinamiche interpersonali e interne che spesso sfuggono alla consapevolezza, generando dolore e incomprensioni.

Alberto Bottaro, nato in Veneto nel 1971, è una figura di spicco nel campo della psicologia, con una laurea in Psicologia clinica e di comunità all'Università di Padova. Specializzato come Psicoterapeuta in Psicoterapia della Gestalt, Bottaro ha una formazione diversificata, con competenze in Psicoterapia EMDR, BRAINSPOTTING PRATICTIONER, Mindfulness e altro ancora.

L'evento, con ingresso libero e prenotazione consigliata, sarà anche trasmesso in diretta streaming nel gruppo Facebook "Mestre mia". Il gran finale del festival affronterà temi cruciali in vista delle vacanze natalizie, offrendo un supporto particolare a coloro che potrebbero trovarsi in difficoltà psicologiche durante questo periodo.

Unisciti a noi per un'esperienza straordinaria di crescita personale e connessione con il presente, culminando nel Gran Finale del Grand Central Literary Festival con "Scegli di volerti bene".