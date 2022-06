'Il Grana è solo Padano', sentenza del Tribunale di Venezia

VENEZIA - Il Grana è solo Padano: è quanto stabilito dalla nuova sentenza a favore della Dop.

Lo segnala il consorzio di tutela. Il Tribunale di Venezia, a cui il consorzio si è dovuto rivolgere per il reiterato illecito utilizzo del termine 'Grana' da parte della ditta Brazzale, utilizzato in comunicazione per indicare il formaggio duro da loro prodotto in Repubblica Ceca, ha accolto in pieno le tesi sostenute dal consorzio stesso.



"Come da sempre sostenuto dal consorzio, grazie anche alla sentenza della Corte di Giustizia Ue del 2007, il termine Grana, tra i formaggi, è associabile esclusivamente al Padano.

Perciò Grana è solo Padano", sottolinea Stefano Berni, direttore generale del consorzio. Ogni tentativo di chiamare Grana un formaggio similare costituisce illecita evocazione della Dop, nonché concorrenza sleale per scorrettezza professionale, sentenzia il Tribunale veneziano nel provvedimento del 25 maggio 2022, di cui il consorzio di tutela è stato messo a conoscenza oggi, 9 giugno. (ANSA)