Gran successo dei calendari Perazza: raccolti oltre 22mila euro

TREVISO – In un anno complicato dalla pandemia, con stadi e palazzetti chiusi, il cuore dei tifosi ha lasciato ancora una volta il segno.

I calendari Perazza 2021 dedicati a Imoco Conegliano, Benetton Rugby e De’Longhi Treviso Basket hanno toccato un nuovo record di solidarietà: grazie alle 2584 copie acquistate è stata raggiunta l’incredibile cifra di 22,170 euro raccolti.

Il ricavato della vendita e delle aste sarà devoluto allo IOV, Istituto Oncologico Veneto, per aiutare i bambini colpiti da questa malattia grazie all’acquisizione di nuovi software modulari per il miglioramento dei trattamenti radioterapici di precisione in oncologia pediatrica.



Il titolare dello studio, Riccardo Perazza, ha commentato così i risultati dell’iniziativa:

«Per il quarto anno consecutivo abbiamo aumentato sia il numero di copie vendute che la somma raccolta a favore di progetti legati ai più piccoli e questo non può che renderci soddisfatti. Specialmente in questa stagione, con il Palaverde e Monigo chiuso al pubblico, abbiamo potuto avere un minor rapporto con i tifosi delle tre società. Non posso però che ringraziare tutti per il lavoro svolto e la passione dimostrata in questi mesi, dalle società ai tifosi, ai tanti partner che hanno reso possibile questa iniziativa, che tocca un nuovo record e ci dà un ulteriore stimolo per i prossimi progetti».



«Il successo della nostra Denominazione è un successo che riteniamo doveroso condividere in primis con il nostro territorio di appartenenza, soprattutto con chi versa in situazioni di difficoltà – ha dichiarato invece Stefano Zanette, presidente della DOC Prosecco – siamo quindi lieti di aver potuto garantire il nostro contributo a questa operazione, e il nostro auspicio è che possa aiutare i bambini e le loro famiglie ad uscire prima dal buio nel quale si sprofonda davanti a malattie così gravi».