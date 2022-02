Gran finale per gli spettacoli del Carnevale: eventi a Treviso, Conegliano e Vittorio Veneto

CONEGLIANO - Come in altre storiche realtà di punta del Carnevale nazionale anche nella Marca Trevigiana tornano alcuni degli appuntamenti più sentiti del tradizionale calendario dell’Associazione Carnevali di Marca, si torna quindi a respirare aria di festa. Treviso e Pieve del Grappa nello scorso fine settimana hanno aperto la rassegna con grande successo di pubblico, ora tocca a Vittorio Veneto e Carbonera, che si uniranno a Treviso nel weekend, e Conegliano che celebrerà come di consueto il Martedì Grasso, sempre in accoppiata con Treviso.

A Treviso sarà un lungo weekend da sabato fino a martedì con la Loggia allestita a Villaggio delle Fiabe, la mongolfiera gigante, le bici pazze di Lex Serafo, il mondo del Circo Fatato della Compagnia Teatrale Barbamoccolo e le magie di Gino & Max. Sabato e Domenica dalle 10 alle 17 e Martedì dalle 14.30. Domenica 27 Febbraio gli appuntamenti triplicano: dalle 14.30 Carbonera in Piazza Fabris (davanti al Municipio), grazie alla collaborazione con lo Sporting Club di Vacil, i bimbi potranno godere di un pomeriggio ricco di giochi, premi, frittelle e magia.

A Vittorio Veneto in Piazza del Popolo, Largo Felice Cavallotti e lungo il controviale della Vittoria si alterneranno dalle 14.30 clown, trampolieri, artisti, il Circo Fatato e musica per tutti i bimbi. A Treviso, immersa nella Giornata Ecologica, con uno scenario speciale come il Mercatino dell’Antiquariato in Borgo Cavour, le Piazze colorate dal Carnevale si moltiplicheranno fino a diventare ben 5: Piazza Mazzini, Borgo Cavour, Piazza Borsa, Piazza Duomo e la centralissima Piazza dei Signori.

Martedì chiude il calendario, almeno quello tradizionale, Conegliano: dalle 14:30 per le vie del centro lungo via Mazzini, viale Carducci e corso Vittorio Emanuele i bimbi troveranno magia, equilibrismo, trampolieri e la Scuola di circo. Oltre al Circo Fatato ci sarà anche la musica dei ‘The Bebidens’ ad animare il pomeriggio L’Associazione Carnevali di Marca non ha certo dimenticato il mondo dei carri allegorici e dei gruppi mascherati che storicamente hanno animato le vie della Marca essendo la vera anima del Carnevale: quindi molti carri mascherati, raffigurazioni, caricature saranno presenti in forma statica nelle piazze e vie delle tre manifestazioni di Treviso, Vittorio Veneto e Conegliano. Come sempre l’ingresso sarà gratuito, ma quest’anno verrà regolamentato, nel rispetto delle normative anti-Covid vigenti e nel segno della tradizione carnevalesca. Sarà quindi necessario indossare la mascherina durante gli spettacoli e possedere Green Pass rinforzato. OT