Gran Bretagna, uccide moglie e due figlie di un commentatore Bbc con una balestra: è caccia all'uomo

INGHILTERRA - E' caccia all'uomo in Gran Bretagna, dove il 26enne Kyle Clifford ha colpito a morte con una balestra tre donne, uccidendole, e poi si è dato alla fuga. Lo rende noto il sovrintendente capo della polizia Jon Simpson parlando di tre ''orribili omicidi mirati'' avvenuti a Bushey nell'Hertfordshire. Le tre vittime sono la moglie e le due figlie del commentatore radiofonico della Bbc John Hunt, ha reso noto la Bbc spiegando che Carol Hunt, 61 anni, Hannah Hunt, 28 anni, e Louise Hunt, 25 anni sono morte sul colpo.



John Hunt, che ha anche una terza figlia, era al lavoro alla Bbc al momento dell'attacco e ha avvertito le forze dell'ordine dopo essere rientrato a casa. Kyle Clifford, 26 anni, è ricercato in relazione al triplice omicidio. Ex agente di polizia, Hunt ha 58 anni e negli ultimi 20 anni ha lavorato per la radio della Bbc.



Il ministro dell'Interno Yvette Cooper ha scritto su 'X' di essere tenuta "pienamente aggiornata" sulla ''morte di tre donne davvero scioccante'' nell'Hertfordshire. ''Esorto la popolazione a fornire alla polizia qualsiasi informazione in possesso'', ha aggiunto. La polizia britannica ha chiesto all'omicida di arrendersi.