Grado, Motonave Audace rischia di affondare: 76 persone in salvo sulle scialuppe - Video

GORIZIA - Una motonave con 76 persone a bordo ha rischiato di affondare oggi a largo di Grado (Gorizia). Fortunatamente tanta paura ma nessuna conseguenza per i passeggeri, che si sono mesi in salvo con le scialuppe di salvataggio in dotazione alla nave, che fa la spola tra Grado e Trieste. Secondo quanto reso noto, la motonave 'Audace' ha iniziato ad imbarcare acqua mentre era in navigazione verso il porto di Monfalcone.



Lanciato il 'Mayday', guardia costiera di Trieste, guardia di finanza e vigili del fuoco sono immediatamente intervenuti con elicotteri e il nucleo sommozzatori. Come fa sapere la guardia costiera, le 76 persone a bordo, che avevano preso posto sulle zattere di salvataggio, sono state tutte salvate e non si registrano feriti ma solo tanto spavento tra i passeggeri.