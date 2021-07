Gradimento di governatori e sindaci: Brugnaro al secondo posto

VENEZIA - Amministratori veneti in cima alla vetta della classifica pubblicata come ogni anno dal Sole 24 ore “Governance poll 2021”, il sondaggio realizzato da Noto Sondaggi che valuta il gradimento dei presidenti di regione e dei sindaci delle province italiane.



Per quanto riguarda i presidenti di regione si conferma, ormai da anni, al primo posto Luca Zaia. Per quanto riguarda la classifica dei primi cittadini delle 105 città capoluogo di provincia il più apprezzato dei veneti è Luigi Brugnaro, sindaco di Venezia, classificatosi al secondo posto con il 62% dei consensi, dietro solo al sindaco di Bari, Antonio Decaro a quota 65%, terzo Giorno Gori, sindaco di Bergamo (61%).



Brugnaro ha raggiunto un indice di popolarità del 62% segnando un balzo di +7,9%. Scorrendo la classifica scendiamo al 23esimo posto per trovare il secondo sindaco veneto: è Jacopo Massaro primo cittadino di Belluno, che ha preso il 57% dei consensi (-6,2% rispetto all’anno scorso).



Terzo Mario Conte, sindaco di Treviso al 38esimo posto con il 54,5% delle preferenze ( +1,5%). Si scende al 67esimo posto per trovare Federico Sboarina sindaco di Verona (52%) e quello di Padova, Sergio Giordani, subito dietro con il 51,8% delle preferenze. Francesco Rucco, sindaco di Vicenza è solo 74esimo con il 50% dei consensi e ultimo dei sindaci dei capoluoghi veneti è Edoardo Gaffeo di Rovigo all'83esimo posto con il 49%.