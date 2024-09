Gp Formula 1, Piastri trionfa a Baku davanti a Leclerc

AZERBAIGIAN - Oscar Piastri vince il Gp di Formula 1 dell'Azerbaigian. Sul circuito cittadino di Baku l'australiano della McLaren conquista il secondo successo in carriera dopo un appassionante duello con il monegasco della Ferrari Charles Leclerc, che resiste al ritmo di Piastri fino a tre giri dalla fine, quando deve rallentare per problemi di gomme. A completare il podio l'inglese della Mercedes George Russell.



Quarto posto per l'altra McLaren dell'inglese Lando Norris che si lascia alle spalle la Red Bull dell'olandese Max Verstappen, leader iridato, lo spagnolo dell'Aston Martin Fernando Alonso e l'inglese della Williams Alexander Albon. Solo nono l'inglese della Mercedes Lewis Hamilton, dopo una gara in rimonta a cauda della partenza dalla pit-lane. Incidente nella ultime battute della corsa tra il messicano della Red Bull e lo spagnolo della Ferrari Carlos Sainz quando erano il lotta per il terzo posto. L'incidente è ora sotto osservazione dei commissari di gara. Nella classifica del mondiale guida Verstappen con 313 punti, segue Norris a 254, poi Leclerc a 235 e Piastri a 222.



Piastri: "Entusiasta per il futuro"



"Sono davvero entusiasta per il futuro visti i miglioramenti che abbiamo fatto dall'anno scorso fino ad arrivare alla testa del campionato costruttori". Così il pilota della McLaren Oscar Piastri dopo la vittoria. "Alla partenza ho cercato di mettermi davanti, ma uscito dal Drs è stato tutto più difficile -aggiunge il 23enne australiano-. Dopo la sosta sentivo del grip in più e avvicinandomi alla Ferrari ho avuto l'opportunità del sorpasso. Poi siamo riusciti a gestire bene, ma su questa pista è sempre una gran fatica. È stata sicuramente una delle migliori gare della mia carriera. Considerando da dove eravamo partiti e guardando ora al primo posto nel campionato costruttori c'è da fare i complimenti al team per l'enorme lavoro svolto. Sono entusiasta per tutto ciò che potrebbe riservarci il futuro".



Leclerc: "Non è stata bella giornata per il team"



"Appena abbiamo messo le gomme dure ho avuto dei problemi. Ho fatto fatica a gestirle. La McLaren è stata migliore di noi, è un peccato quello che è successo a Sainz spero stiano bene. Non è stata una bella giornata per il team. Abbiamo perso la gara quando non riuscivo ad avvicinarmi a Piastri alla fine del rettilineo". Queste le parole del pilota monegasco della Ferrari dopo il secondo posto nel Gp d'Azerbaigian.