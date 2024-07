Gp Belgio, Russell vince ma viene squalificato: trionfa Hamilton, Leclerc terzo

BELGIO - George Russell vince il Gp del Belgio ma viene squalificato: la sua Mercedes ha un peso inferiore a quello previsto dalle regole. Il britannico vede sfumare il successo per 1,5 kg: la vittoria va al suo compagno di squadra. Trionfa Lewis Hamilton, secondo al traguardo: per il prossimo pilota della Ferrari, secondo successo dell'anno e numero 105 in carriera.

La piazza d'onore passa all'australiano Oscar Piastri, con la McLaren. Il monegasco Charles Leclerc, quarto al traguardo con la Ferrari, diventa terzo nella classifica finale. Lo spagnolo Carlos Sainz, con l'altra Ferrari, chiude al sesto posto, alle spalle della McLaren di Lando Norris.

La strategia di Russell, la follia geniale

Russell, scattato dalla sesta posizione, viene premiato per una strategia coraggiosa. Dopo un pit stop nelle fasi iniziali della gara, il britannico riesce a gestire le gomme dure fino al traguardo, resistendo al pressing di Hamilton - che chiude a mezzo secondo dal compagno di squadra - ed è convinto di mettere in cassaforte la seconda vittoria stagionale dopo il Gp d'Austria di giugno e la terza complessiva in carriera. A motori spenti, arriva la beffa della squalifica.

Il verdetto

La monoposto di Russell, alla fine della gara, pesa 796.5: come evidenzia il report tecnico, si tratta di un peso inferiore di 1,5 kg rispetto a quello richiesto. "Dopo la gara - si legge nel comunicato - la monoposto numero 63 è stata pesata ed è risultata di 798,0 kg, il peso minimo richiesto dall'articolo 4.1 del Regolamento Tecnico. Successivamente, il carburante è stato scaricato dalla vettura, sono stati tolti 2,8 litri. La monoposto non era stata completamente scaricata secondo la procedura presentata dal team nei propri documenti di conformità. La vettura è stata pesata di nuovo sulle bilance interne e esterne della Fia, il peso è risultato di 796,5 kg. La taratura delle bilance esterne ed interne è stata confermata e testimoniata dal concorrente. Si tratta di un peso 1,5 kg al di sotto del limite minimo richiesto nell'articolo 4.1 che va essere rispettato in ogni momento durante la competizione". Risultato: squalifica.

"Dobbiamo incassare il colpo. E' andata, l'errore c'è stato", dice il team principal della Mercedes, Toto Wolff. "Dobbiamo imparare la lezione. Per George è un duro colpo, per la squadra ci sono comunque note positive", dice facendo riferimento alla vittoria di Hamilton.