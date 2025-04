Google Maps sbaglia le indicazioni stradali, auto vola giù dal ponte in costruzione - Video

INDONESIA – Un errore del navigatore, un attimo di distrazione e un ponte mai completato: è quanto basta per trasformare un semplice tragitto in auto in un incubo sfiorato per miracolo. Le immagini dell’incidente, avvenuto sabato scorso sull’isola di Giava, in Indonesia, stanno facendo il giro del mondo. Protagonista della vicenda un uomo di 61 anni, sopravvissuto insieme alla sua compagna dopo un volo di oltre dieci metri con la propria vettura.



Stando a quanto ricostruito dai media locali, l’uomo si trovava alla guida di una berlina e stava cercando di raggiungere la casa di un amico. Come milioni di persone fanno ogni giorno, si è affidato a Google Maps per trovare la strada più veloce. Ha quindi avviato l’applicazione sul proprio smartphone, posizionandolo sul cruscotto, e ha iniziato a seguire le indicazioni. Il navigatore, però, ha indicato una deviazione che lo ha condotto sulla rampa di un cavalcavia ancora in costruzione, priva di barriere e segnalazioni visibili. L’auto ha proseguito fino al punto in cui la strada si interrompeva bruscamente ed è volata giù. Le telecamere di videosorveglianza, posizionate in un incrocio sottostante, hanno ripreso l’intera scena: la vettura che precipita nel vuoto, impatta violentemente sull’asfalto sottostante e si ferma poco dopo, a lato della carreggiata. Un impatto tremendo, che solo per una manciata di secondi non ha coinvolto altri veicoli in transito.



Sorprendentemente, i due passeggeri sono usciti vivi dall’abitacolo, riportando solo lievi ferite e qualche contusione. Un autentico miracolo, considerando l’altezza della caduta e la violenza dell’impatto. Le autorità locali hanno avviato un’indagine per chiarire la dinamica dei fatti, ma anche per verificare eventuali responsabilità legate alla segnaletica stradale e alla mancanza di barriere sulla rampa del ponte.