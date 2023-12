A good/bad attitude di Artico Fracassi.

SPAZIO SOLIDO, nell’ultima mostra del 2023, ospita lo studio di architettura trevigiano Artico Fracassi, che presenterà un’istallazione dal titolo A good/bad attitude dedicata allo studio dei cambiamenti climatici.







La mostra, attraverso plastici, stampe, immagini e disegni progettuali, si svilupperà su due filoni: BAD ATTIDUTE cerca di rappresentare, attraverso l’ausilio dell’Intelligenza Artificiale, quale potrebbe essere l’incidenza dell’innalzamento dei mari sul nord est dell’Italia, nel caso in cui non vengano ridotte in maniera drastica le emissioni di CO2; GOOD ATTITUDE raccoglie alcuni progetti dello studio Artico Fracassi dove sono state messe in atto delle strategie mirate alla riduzione dell’impatto che i nostri comportamenti e i nostri edifici possono avere sull’ambiente e sulle persone. Uso di materiali basso emissivi, strutture reversibili, riforestazione, riuso del patrimonio esistente, inclusione sociale e riduzione dei consumi energetici sono alcuni dei temi trattati.

“Non vogliono essere soluzioni definitive, sono solo dei piccoli passi verso una cultura del progetto che nei prossimi anni deve continuare a evolversi e migliorarsi. Sono delle sperimentazioni che vogliono stimolare il dialogo e il dibattito tra addetti ai lavori e non, con lo scopo di affinare nuove metodologie di configurazione del nostro territorio. Se teniamo davvero a cuore il futuro delle prossime generazioni, dobbiamo fin da subito fare tutti la nostra parte: noi architetti in primis” commenta Silvia Fracassi dello studio Artico Fracassi

“Nel 2023 gli eventi atmosferici estremi nell’area mediterranea, e in particolare nella penisola italiana, hanno reso più evidenti i cambiamenti che stanno caratterizzando il nostro pianeta. La cosa che spaventa non sono tanto i cambiamenti, sempre presenti in tutta la storia geologica della terra, quanto la velocità con cui questi si stanno manifestando. Una quantità sempre maggiore di studi scientifici hanno dimostrato la relazione tra le emissioni di gas serra di natura antropica e l’aumento delle temperature.

Il mondo delle costruzioni risulta responsabile di circa il 40% delle emissioni a livello globale. Emerge quindi la necessità di cambiare il modo in cui plasmiamo il territorio, evitando di compiere nuovamente gli errori commessi negli ultimi decenni” conclude Matteo Artico dello studio Artico Fracassi