Gomierato-Azzolin per Salvatronda. Il programma in favore della frazione

CASTELFRANCO - “Castelfranco riparte!”. Questo è il motto scelto dalla coalizione civica per il candidato sindaco Maria Gomierato per sintetizzare il proprio programma elettorale, che sarà presentato ai cittadini di Castelfranco in diversi appuntamenti.



Si inizia domani a Salvatronda, ore 18.30, presso il Centro culturale “G. Graziotto”, con gli interventi dei candidati Damiano Favotto, Samuele Martignon e Mario Sirsi della Lista Azzolin, al cui intervento seguirò quello della capolista Grazia Azzolin e di Maria Gomierato.



I temi trattati sono molto vicine alle esigenze della frazione (impianti sportivi, illuminazione e valorizzazione degli spazi pubblici), ma il punto focale è sicuramente la viabilità, in particolare l’eliminazione del passaggio a livello di via Sile, ritenuta di assoluta priorità dalla candidata Gomierato, che nel passato mandato da sindaco ha eliminato sette passaggi a livello sul territorio comunale.



Sul tema sportivo, Damiano Favotto, coordinatore ACSI Regione Veneto Settore Pattinaggio, non ha dubbi: «Ascolteremo le istanze dei cittadini sugli impianti sportivi: sul tema dello sport Castelfranco ha perso parecchi treni per andare ad adeguare le infrastrutture esistenti che sono attualmente inadeguate».



Le piogge torrenziali di questi giorni hanno poi riportato alla luce il tema della salvaguardia del territorio. Secondo Samuele Martignon, è indispensabile affrontare i problemi idraulici per prevenire il rischio allagamenti in via Lovara, strada che, dato il suo collegamento con l’area industriale, dovrà essere munita di un’apposita segnaletica per evitare il passaggio improprio di mezzi pesanti.



Per Mario Sirsi, residente a Salvatronda, è necessario valorizzare gli spazi pubblici, garantire il rispetto del regolamento sui fitofarmaci per un ambiente sano e migliorare i collegamenti, incentivando una mobilità sostenibile, ad esempio realizzando il collegamento ciclabile verso il sottopasso che porta ad Albaredo, così come richiesto dai cittadini.





Nella foto, partendo da in alto a sinistra (in ordine antiorario): Maria Gomierato, Grazia Azzolin, Mario Sirsi, Samuele Martignon, Damiano Favotto.