Gomierato e Azzolin puntano alla rinascita di Castelfranco

CASTELFRANCO - Una coppia così affiatata probabilmente Castelfranco non l’ha mai vista. Maria Gomierato e Grazia Azzolin hanno ieri presentato congiuntamente le rispettive liste per le prossime elezioni comunali, volte a sostenere la candidatura della Gomierato a primo cittadino di Castelfranco, unica donna tra i cinque candidati (Stefano Marcon, Sebastiano Sartoretto, Cristian Bernardi, Lorenzo Zurlo). Due donne che appaiono diverse, per età, formazione, lavoro, background politico, attitudine, temperamento, ma che risultano tra loro complementari, riuscendo a integrarsi e rafforzarsi l’una con l’altra.



Entrambe condividono l’esperienza politica castellana: Maria Gomierato è stata sindaco per 2 mandati (2000-2005 e 2005-2010), a capo di una lista civica, mentre Grazia Azzolin ha ricoperto il ruolo di consigliere comunale dal 2015 ad oggi, prima in seno alla Lega Nord, distaccandosene tuttavia ben presto, fino alla rottura insanabile. «Dal 2017 ad oggi come consigliere comunale ho presentato più di trenta tra interrogazioni e mozioni – ricorda amareggiata Grazia Azzolin – Sono state quasi tutte ignorate da questa amministrazione, che si è dimostrata indifferente e immobile di fronte ai problemi che sollevavo a nome dei cittadini, ad esempio su degrado urbano o le baby gang».



Due donne che convergono su un concetto imprescindibile: Castelfranco ha registrato negli ultimi dieci anni un’inesorabile decadenza sotto tutti i punti di vista (sociale, politico, culturale, sportivo) ed è ora di invertire la rotta. «Vogliamo riaccendere una Castelfranco che si è progressivamente spenta in questi 10 anni» è l’imperativo che si sono date le due liste civiche.



La decadenza di Castelfranco è stato il motivo per il quale Maria Gomierato ha scelto di tornare a candidarsi: «10 anni fa Castelfranco Veneto era in cima alla classifica dei Comuni italiani per qualità della vita (la prima in Veneto tra le città di medie dimensioni) – ricorda Gomierato – In 10 anni abbiamo perso attrattività, servizi, residenti: abbiamo meno abitanti del 2010». L’obiettivo è chiaro: Castelfranco deve tornare a recuperare il suo storico ruolo centrale che aveva fino a un decennio fa, divenendo polo attrattivo per tutta la Castellana e non solo.



Il programma elettorale verte dunque su temi molto sentiti dalla popolazione, dalla salvaguardia dell’ospedale (che ha visto da esempio calare in 10 anni i primariati da 20 a 5) alla realizzazione dei tanto agognati nuovi impianti sportivi, dall’attenzione alle scuole al miglioramento della viabilità. Si punta inoltre a instaurare o rinsaldare rapporti col territorio, ad esempio valutando l’inserimento di Castelfranco all' interno dell’Unione dei Comuni della Marca Occidentale.



A fianco di Gomierato e Azzolin due squadre rappresentanti i diversi settori e territori del comune di Castelfranco, un mosaico di professionalità che spazia dal consulente aziendale alla studentessa universitaria, dal pensionato all’agente immobiliare. Da segnalare il capogruppo della lista di Maria Gomierato, Renato Tesser, già al suo fianco nei precedenti mandati, che ha sottolineato come la filiera leghista non abbia funzionato come promesso.



Di seguito i nomi (elencati in ordine alfabetico).



“Maria Gomierato sindaco-Noi, La Civica”: Maria Chiara Bazan, Ennio Bianco, Enzo Birra, Claudio Bottos, Vinicio Callegari, Francesca Campagnaro, Luis Campagnaro, Giovanna Canil, Marco Casarin, Barbara Concolato, Stefania Delesto, Nicola Faggian, Elena Gallo, Sara Ganeo, Michele Garbui, Gianmarco Milani, Serena Stangherlin, Renato Tesser (capogruppo), Vincenzo Trungadi, Barbara Viola, Emanuele Zilio.



Lista civica Azzolin "Castelfranco Rinasce": Giovanni Acherusio, Domenico Andolfato, Gianluca Basso, Alessandra Bianco, Silvia Bosco, Sofia Contesso, Piergiorgio De Biasi, Marco Fabbian, Moreno Favarotto, Damiano Favotto, Riccardo Giacomazzi, Barbara Grassi, Samuele Martignon, Andrea Murarotto, Roberto Pinto, Romeo Rössl, Lorenzo Scatemburlo, Martina Simeoni, Mario Sirsi, Alberto Tieppo, Giulia Vecchiato, Erika Visentin, Stefano Zanchin.