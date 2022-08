Godega di Sant'Urbano, Zaia: "Una tragedia immane"

GODEGA - "Ci troviamo di fronte ad una tragedia immane. La notizia ci lascia tutti sgomenti e ci colpisce al cuore come comunità. In questo momento drammatico per quattro famiglie ci stringiamo a loro con tutto il cordoglio per un evento così doloroso che coinvolge quattro giovani di 18 e 19 anni".

Così il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, dopo aver appreso del grave incidente stradale in cui la notte scorsa, a Godega di Sant'Urbano (Treviso), hanno perso la vita quattro ragazzi. "Esprimo tutta la mia vicinanza ai familiari di questi ragazzi, ai loro cari, agli amici e a tutti coloro che a questi giovani hanno voluto bene", conclude Zaia.

Nel frattempo questa mattiina, domenica 14 agosto, viavai di persone per vedere il luogo dove è accaduto l'incidente: "Ho portato i miei figli - ha detto una signora - perchè si rendano conto del pericolo che possono correre ogni volta che si mettono al volante".

Nell'impatto hanno perso la vita Daniele De Re (2004), residente Cordignano; Xhuliano Kellici (2003), di Cordignano. Daniele Ortolan, di Orsago e Marco Da Re, di Caneva, in provincia di Pordenone.

