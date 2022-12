Gli urta un braccio per errore, l'altro lo schiaffeggia: sbatte la testa cadendo, è in fin di vita

MESTRE - Gli urta un braccio per errore, lo manda all'ospedale. L’episodio è accaduto a Mestre lo scorso sabato verso le 20.30. L’uomo, 67 anni, doveva recarsi da un’amica in un appartamento in via Alga. L’uomo e l’amica dunque stavano uscendo dal palazzo per recarsi a mangiare una pizza e per errore ha urtato il braccio di un 26enne che sostava all’ingresso. Il ragazzo ha perso le staffe, lo ha insultato e strattonato: dopo averlo schiaffeggiato il 67enne è caduto a terra, ferendosi alla testa. Immediata la chiamata al 118: l’uomo è stato dapprima ricoverato a Chioggia, poi è stato trasferito a Mestre. Purtroppo è in gravissime condizioni e sta lottando tra la vita e la morte. L'aggressore è stato fermato dai Carabinieri. Il condominio in cui è avvenuta la vicenda presenta un contesto sociale di particolare difficoltà, ed è frequentato da balordi e persone che hanno avuto problemi con la giustizia.