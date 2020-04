Gli uomini potranno uscire i giorni dispari e le donne i giorni pari

Fino a Pasqua, in Perù e a Panama, la quarantena ha a che vedere col sesso.



Il presidente della repubblica peruviana, Martin Vizcarra, per far decrescere i contagi ha stabilito che in determinati giorni della settimana potranno uscire di casa solo le donne, in altri solo gli uomini. Così come era accaduto a Panama.



Il decreto prevede che i maschi possano uscire dalle 8 alle 18 - poi c’è il coprifuoco totale - nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì, mentre le donne potranno farlo il martedì, giovedì e sabato. La domenica non potrà uscire nessuno.