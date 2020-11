Gli trovano 50 grammi di cocaina in casa: arrestato un Carabiniere

VITTORIO VENETO - In carcere brigadiere capo dell’Arma residente a Fontanafredda: il 44enne è originario di Vittorio Veneto.



L’uomo è stato arrestato in flagranza, dopo che nella sua abitazione erano stati trovati circa 50 grammi di cocaina, della marijuana e un bilancino di precisione.



L’operazione è stata condotta dal Nucleo investigativo di Pordenone. In carcere anche la la 49enne convivente di origini dominicane e un 39enne connazionale residente a Sacile: a casa sua sono stati rinvenuti altri 50 grammi di cocaina già confezionata in 41 dosi.



Per tutti e tre gli indagati l’accusa è detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.