Gli studenti delle scuole del territorio a lezione di educazione finanziaria con Banca Prealpi SanBiagio

TARZO - Una mattinata e tre laboratori dedicati per capire, tramite chi ci lavora ogni giorno, come funziona il settore bancario e del Credito Cooperativo, mostrando sul campo le persone, i servizi e i processi. 42 ragazze e ragazzi dell’I.T. Economico-Turistico I.S.I.S.S. “G. Verdi” di Valdobbiadene e dell’I.S.I.S.S. “Marco Casagrande” di Pieve di Soligo (Licei scientifico e delle scienze umane – Istituto tecnico ad indirizzo costruzioni, ambiente e territorio) sono stati ospitati presso la sede di Tarzo di Banca Prealpi SanBiagio, l’Istituto parte del Gruppo Cassa Centrale Banca e della Federazione delle BCC del Nordest. Un’iniziativa, Educashon, voluta proprio da quest’ultima per insegnare i fondamenti della finanza agli studenti delle scuole superiori, attraverso un linguaggio a loro vicino, utilizzando parole semplici, per comprendere concetti di base come il funzionamento di un conto corrente, di un investimento finanziario, la diversificazione del rischio, il rapporto rischio/rendimento e gli effetti dell’inflazione sui risparmi.

Il Presidente di Banca Prealpi SanBiagio, Carlo Antiga, ha commentato: “Avvicinare le nuove generazioni alle tematiche finanziarie è fondamentale per poter comprendere i fenomeni che caratterizzano i repentini cambiamenti del mondo d’oggi. Altrettanto importante è far conoscere loro i valori che il Credito Cooperativo esprime, perché le banche non sono tutte uguali: vicinanza, ascolto, legame con il territorio e mutualismo rappresentano una bussola per navigare in un contesto sempre più frammentato e complesso. L’obiettivo dev’essere fornire ai giovani tutti gli strumenti necessari per capire come muoversi, cosa significa risparmiare e investire. A tal proposito, il nostro Istituto ha sempre posto particolare attenzione alla formazione, sostenendo attività mirate per chi rappresenta il futuro delle nostre Comunità”. Il progetto di educazione finanziaria vede la collaborazione delle 5 banche aderenti alla Federazione del Nordest (Banca Adria Colli Euganei, Banche Venete Riunite, Banca Prealpi SanBiagio, Banca del Veneto Centrale e Cortina Banca), assieme a Irecoop Veneto, l’Università di Padova e la Feduf (ABI). Sono state coinvolte due scuole per provincia dei territori di competenza, per un totale di 13 istituti tra tecnici e licei. Ai ragazzi delle classi III, IV e V che partecipano all’iniziativa, che si sviluppa nel corso di sei incontri, vengono riconosciuti dei crediti formativi per aver partecipato al programma Educashon, riconosciuto tra i PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento).

A maggio le classi coinvolte dovranno presentare un elaborato relativo all’educazione finanziaria, che verrà presentato durante un contest finale, in un evento che coinvolgerà le scuole delle varie province venete, a Padova, in collaborazione con l’Università cittadina. Le finalità di Educashon riguardano lo sviluppo di: un'attitudine corretta alle decisioni economiche e al processo di pianificazione finanziaria, che tenga conto della complessità dei numerosi strumenti finanziari come alternativa all’impiego del risparmio; una cultura economico-finanziaria ricca di conoscenze, capacità e competenze essenziali per effettuare scelte economiche efficaci e sicure finalizzate al miglioramento del proprio benessere a vantaggio di tutta la comunità; competenze trasversali e per l’orientamento.