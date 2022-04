Gli studenti del Giorgi Fermi di Treviso vincono l'Olimpiade dei talenti meccatronici

TREVISO - “Sono i giovani i veri costruttori di futuro, digitale e sostenibile. Imprese e scuola insieme per aiutarli a sviluppare i loro talenti”. È il messaggio della sesta “Olimpiade dei Talenti Meccatronici” organizzata dal Gruppo Metalmeccanico di Assindustria Venetocentro e svoltasi in collaborazione con un’eccellenza meccanica come Fantic Motor, leader nella produzione di moto e biciclette sportive offroad. Padova e Treviso si sono divise il podio “olimpico”, nato per mettere alla prova competenze e talento dei ragazzi, chiamati quest’anno a cimentarsi sul progetto per industrializzare la linea di assemblaggio di un motore endotermico da montare sulle moto di serie.



Tre i riconoscimenti assegnati e una menzione speciale, al termine di un percorso che ha visto impegnati 63 studenti di 9 tra Istituti tecnologici e professionali a indirizzo meccanico e meccatronico, elettrico ed elettronico, informatico e automazioni e ITS Meccatronico Veneto. L’Istituto Giorgi-Fermi di Treviso con il team composto da Marco Beltramin, Simone Bucciol, Stefano Callegari, Nicolò Favaro, Nicola Merzagora, ha vinto il primo premio, consegnato in presenza da Filippo Pancolini Presidente del Gruppo Metalmeccanico di AVC. Il secondo premio è andato all’Istituto Marconi di Padova e terzo posto all’Istituto Meucci-Fanoli di Cittadella con il team composto da Martino Rocco, Riccardo Rosso, Samuele Scremin, Brando Spolaore, Mattia Zambello.

Menzione speciale per l’ITS Meccatronico Veneto (sede di Treviso) con il team Luca Cosentino, Luca Dallan, Rocco Pavan, Michelangelo Tessarotto, Fabio Toso.



Il verdetto è arrivato al termine di un intenso percorso, iniziato il 4 marzo, che ha visto impegnati 63 studenti delle classi 4^ e 5^ di 9 Istituti tecnologici e professionali e dei corsi biennali ITS Meccatronico Veneto, suddivisi in 13 team.



L’Olimpiade, quest’anno nell’ambito di “Capitale della Cultura d’Impresa 2022”, punta a consolidare un link virtuoso tra formazione e impresa e a scoprire i giovani talenti della meccatronica, in un’area come il Veneto dove la domanda continua a crescere. Nel solo mese di marzo 2022 sono stati 5.280 i tecnici e operai specializzati meccanici e meccatronici ricercati dalle imprese, 750 in più rispetto a un anno fa (+16,6%); 2.050 nelle sole province di Padova e Treviso (+25%; Unioncamere-Anpal, Excelsior). Ma per circa 6 su 10, cioè per ben 3.160, le aziende hanno avuto enormi difficoltà nel trovare il candidato giusto.