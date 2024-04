Gli Stati Uniti si preparano all'invasione delle cicale

New York - Mentre il dibattito politico nazionale continua a tenere banco, un fenomeno naturale di proporzioni epiche si sta per verificare negli Stati Uniti: l'invasione di migliaia di miliardi di cicale. Questa straordinaria manifestazione della natura, che si verifica solo una volta ogni 221 anni, sta per colpire le regioni orientali del Paese, dalla Louisiana all'Illinois, a partire dalla fine di aprile.

Le Brood XIII e XIX, due grandi covate di cicale, sono pronte a emergere dal sottosuolo dopo aver trascorso rispettivamente 17 e 13 anni sottoterra. Questo evento, noto come "invasione delle cicale", è un fenomeno affascinante e del tutto naturale, che non dovrebbe destare particolare preoccupazione tra la popolazione.

Cosa accadrà durante l'invasione

Nelle prime settimane, le cicale saranno visibili sui prati e sulla vegetazione, mentre si liberano del loro esoscheletro. Successivamente, saliranno sugli alberi, dove i maschi emetteranno il loro caratteristico rumore per attirare le femmine. Una volta avvenuto l'accoppiamento, le femmine deporranno le uova, dando vita alla nuova generazione. Entro un periodo compreso tra due e sei settimane, la maggior parte delle cicale che hanno partecipato a questo processo morirà.

Nessun pericolo per la popolazione

Sebbene l'arrivo di trilioni di insetti possa sembrare allarmante, gli esperti rassicurano che non ci sono motivi di preoccupazione per la popolazione. A differenza delle cavallette, le cicale non causano danni significativi, se non un rumore assordante per chi non ama il loro canto. Anzi, la loro presenza potrebbe addirittura essere benefica per l'ambiente, in quanto rappresentano una fonte di cibo per diversi predatori.

Inoltre, alcuni esperti suggeriscono addirittura di considerare le cicale come una possibile fonte di nutrimento per gli esseri umani, in quanto hanno un alto contenuto proteico e un sapore simile ai gamberi. Quindi, mentre l'invasione delle cicale potrebbe sembrare un fenomeno inquietante, è in realtà un evento naturale straordinario che non dovrebbe destare particolare allarme. Gli stati più colpiti, come l'Illinois, si stanno già preparando ad affrontarlo, informando adeguatamente la popolazione.