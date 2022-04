Gli scimpanzé riconoscono i teschi dei loro simili

GIAPPONE - I primati stupiscono ancora gli scienziati. E’ stato dimostrato infatti che gli scimpanzé sono in grado di riconoscere i teschi dei loro simili defunti: prestano infatti più attenzione a questi che ad ogni altro oggetto inanimato presente nel loro ambiente. Lo studio è stato portato alla luce da un team di ricercatori dell’Università di Kyoto in Giappone. Questi hanno osservato il comportamento dei primati di fronte ai teschi dei loro simili e a quelli di altri animali. Gli scimpanzé hanno osservato con attenzione i crani, soffermandosi soprattutto sui denti, e sono riusciti a capire quali appartenevano a un membro della loro specie. Questi suscitavano in loro molto più interesse.

Come hanno spiegato i ricercatori, questo fenomeno è dovuta alla pareidolia, la capacità del cervello di rilevare volti da oggetti inanimati. Per questo studio sono stati presi in esame dieci scimpanzé e sono state mostrate loro immagini quattro specie: cani, gatti, ratti e scimpanzé. I primati, è noto, hanno la capacità di riconoscere anche la propria immagine riflessa, cosa che li differenzia dagli altri animali.

OT