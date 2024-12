GLI ORIZZONTI DELL'INFORMAZIONE. Libertà di stampa e giornalismo d'inchiesta in Italia

Incontro con Sigfrido Ranucci, giornalista, conduttore del programma televisivo Report (Rai3) e autore del libro “La scelta”, intervistato dalla giornalista Valentina Calzavara



Sigfrido Ranucci è uno di quegli uomini che coincidono in modo assoluto con il lavoro che si sono scelti. Insieme alla sua équipe di Report – programma televisivo amatissimo e odiato, uno dei baluardi del giornalismo d’inchiesta in Italia – ogni giorno si dedica a vagliare informazioni, collegare eventi, ascoltare voci per decidere come raccontare le notizie che qualcuno vorrebbe rimanessero sotto silenzio. La forza di Report è nella semplicità della scelta: offrire ai cittadini il romanzo crudo dei fatti attraverso un rigoroso lavoro di ricerca, anche quando la strada è irta di pericoli che toccano le vite personali dei giornalisti. Intervistato dalla giornalista Valentina Calzavara, Ranucci ci parla della libertà d’informazione e delle prospettive del giornalismo d’inchiesta in Italia, raccontando il cammino che lo ha condotto sin qui; lo fa scegliendo alcune inchieste fondamentali di cui svela i retroscena, ma anche evocando figure che hanno forgiato in lui la capacità di portare fino in fondo ogni scelta: perché fare giornalismo sul campo significa prendere decisioni che cambiano per sempre il corso delle cose, in senso intimo e collettivo.

Ingresso libero, prenotazione consigliata: prenotazioni@combinazionifestival.it / 3454813756



L’iniziativa è promossa e organizzata dall’Associazione CombinAzioni e dal Comune di Trevignano in collaborazione con la Libreria Ubik di Castelfranco Veneto e Asolo.

Sigfrido Ranucci è un giornalista, autore e conduttore televisivo. In Rai dal 1990, è stato prima inviato per le rubriche del Tg3, poi per Rai News 24, dove ha realizzato numerose inchieste sul traffico illecito di rifiuti e sulla mafia. Ha trovato l’ultima intervista al giudice Paolo Borsellino, nel 2001 è stato inviato a New York per seguire l’attentato alle Torri gemelle, poi nel 2004 a Sumatra per lo tsunami. È stato inviato nei contesti di guerra dei Balcani e in Medio Oriente dove ha realizzato inchieste sulla violazione dei diritti umani e dal 2017 conduce il programma televisivo Report (Rai3), che ha ereditato dall’ideatrice Milena Gabanelli. Ha ricevuto numerosi premi per il giornalismo d’inchiesta.