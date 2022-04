Si parlerà di prevenzione e di come curare i disturbi della vista nei giovani e negli adulti durante il primo degli appuntamenti con la salute dell’anno promossi da Banca Prealpi SanBiagio e dall’Associazione di mutuo soccorso NoixNoi, con la direzione scientifica ed organizzativa di Centro di Medicina Conegliano, Vittorio Veneto e Pieve di Soligo e il sostegno del Comune di Pieve di Soligo.



Mercoledì 13 aprile alle 20.30, presso l’Auditorium “Battistella-Moccia” in piazza Vittorio Emanuele II a Pieve di Soligo (TV), si terrà l’incontro dal titolo “Gli occhi dell’adulto e del bambino. La prevenzione comincia guardandosi allo specchio”. L’evento vedrà i saluti del Sindaco di Pieve di Soligo, Stefano Soldan, e del Presidente dell’Associazione NoixNoi, Flavio Salvador, a cui seguiranno gli interventi dell’oculista, dott. Federico Anselmucci, e dell’ortottista, dott.ssa Rita Siciliano.

Nel corso dell’incontro si punterà l’attenzione su quelle patologie che hanno subìto un’impennata a causa del Covid-19, quali occhi irritati e congiuntivite, come possibili effetti diretti della malattia, disidratazione per l’uso protratto delle mascherine nella vita quotidiana, ma anche miopia a causa dell’utilizzo sempre più frequente della tecnologia e della lettura in ambienti chiusi e illuminati in maniera artificiale. Con particolare riguardo ai bambini, si parlerà anche di strabismo, sindrome dell’occhio pigro (ambliopia), difetti di rifrazione e cataratta congenita. Sempre in chiave pediatrica si discuterà infine di miopia, ipermetropia e astigmatismo.

L’incontro è aperto a tutta la cittadinanza, nel rispetto della normativa anti-Covid. La partecipazione è condizionata dal possesso del green pass che sarà controllato all’ingresso. È inoltre gradita la prenotazione via mail a info@noixnoi.net oppure a tourprevenzione@centrodimedicina.com.