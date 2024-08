Gli Oasis annunciano un tour di 14 spettacoli nel 2025

REGNO UNITO - Ora è ufficiale: gli Oasis torneranno a riunirsi per una serie di spettacoli 15 anni dopo lo scioglimento. In un attesissimo messaggio delle 8 del mattino, ripreso dai media britannici, la band ha annunciato una serie di 14 spettacoli nel Regno Unito e in Irlanda la prossima estate.

"Le armi sono state ammutolite. Le stelle si sono allineate. La grande attesa è finita. Venite a vedere. Non sarà trasmesso in Tv", ha detto la band.

È stato confermato che le date di Cardiff, Manchester, Londra, Edimburgo e Dublino saranno gli "unici concerti degli Oasis in Europa il prossimo anno".

Il tour di 14 date inizierà il 4 luglio del 2025 a Cardiff, nel Galles, e ci saranno quattro spettacoli nella città natale dei Gallagher, Manchester, e altrettanti allo stadio di Wembley a Londra. Dopo il Regno Unito, gli Oasis si esibiranno a Dublino, in Irlanda, ad agosto 2025. Il prossimo appuntamento che i tanti fan della band aspettano è per sabato prossimo, 31 agosto, quando i biglietti dei concerti verranno messi in vendita.

Anche se finora sono state annunciate solo le date del tour nel Regno e in Irlanda, ci sono piani in corso per gli Oasis di andare in tournée in altri continenti fuori dall'Europa entro la fine del prossimo anno.

Secondo la Bbc, non si tratta solo di una reunion del gruppo, ma di una vera e propria riconciliazione dei fratelli Gallagher dopo i litigi e gli scontri del passato: la foto pubblicata sui profili social dei due artisti finalmente insieme, con le loro espressioni come sempre imbronciate, ne sarebbe una prova.

In Gran Bretagna si parla già di nuova Oasis-mania dopo quella degli anni Novanta: c'è infatti chi sta prenotando l'hotel nel luogo e nel giorno in cui i fratelli Gallagher si esibiranno insieme per poi acquistare i biglietti quando a partire da sabato prossimo saranno in vendita.