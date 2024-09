Gli Iron Maiden tornano in Italia

PADOVA - Gli Iron Maiden si preparano a tornare in Italia con il loro attesissimo "Run For Your Lives World Tour 2025/26". La band britannica, icona dell’heavy metal, farà tappa allo Stadio Euganeo di Padova il 13 luglio 2025, per l’unico concerto italiano del tour europeo. Il tour, che prenderà il via a Budapest nel maggio 2025, prevede 27 tappe tra stadi, festival e arene in tutta Europa. L’evento del 2025 sarà particolarmente significativo per gli Iron Maiden, poiché coinciderà con il 50º anniversario dalla nascita del gruppo, fondato nel 1975 dal bassista Steve Harris. In occasione di questo importante traguardo, la band promette uno spettacolo speciale, che includerà i brani più amati dai primi nove album, da "Iron Maiden" a "Fear Of The Dark".

Il cantante Bruce Dickinson ha anticipato: "Il prossimo anno sarà molto speciale per noi... Questo è un tour che vi stamperà un enorme sorriso in faccia". Anche il manager Rod Smallwood ha espresso il suo entusiasmo per il tour: "Con oltre 100 milioni di album venduti e quasi 2500 spettacoli in 64 paesi, questo tour sarà una nuova sfida, con molte sorprese per i fan". Smallwood ha inoltre annunciato che saranno suonati brani che da anni non vengono eseguiti dal vivo. I biglietti per il concerto di Padova saranno disponibili a partire dal 24 settembre per i membri del Fan Club, mentre la vendita generale inizierà il 26 settembre su MC2Live.it e Vivaticket.com. Sarà inoltre possibile acquistare un biglietto commemorativo con la locandina ufficiale dello show. In apertura della serata, gli Avatar, band svedese capitanata da Johannes Eckerström, saliranno sul palco come ospiti speciali.