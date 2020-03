Gli Industriali di Treviso chiedono le dimissioni del Governo

VENEZIA, 8 MAR - "Il provvedimento sembra essere oggettivamente sproporzionato. Condividiamo l'esigenza prioritaria di contenimento dell'emergenza sanitaria. Ma contestiamo duramente l'improvvisazione e l'imprudenza con cui ieri è stata gestita la definizione del decreto con il rincorrersi di bozze e indiscrezioni che hanno creato disinformazione e allarme nella comunità veneta e nazionale e nelle relazioni anche internazionali di persone ed imprese, dando palese dimostrazione di incapacità nel gestire l'emergenza e le sue implicazioni".

Lo rileva Assindustria Venetocentro che, precisa Maria Cristina Piovesana (in foto), "consideriamo il modo più sbagliato di affrontare una fase indubbiamente difficile. Questo Governo ha dimostrato di essere inadeguato a gestire una emergenza di questa portata e di non avere il profilo di autorevolezza indispensabile a garantire la tenuta del nostro Paese e la sua credibilità internazionale. Per il bene di tutti il Governo si dimetta, si dia spazio ad un Governo istituzionale che si assuma la responsabilità di portare il Paese fuori da questa emergenza".



"Ascoltare la scienza per tutelare la salute pubblica è senz' altro una priorità - aggiunge Massimo Finco -. Ma al contempo la politica ha il dovere di fare sintesi e di tutelare anche le ragioni dell'economia senza la quale diventa a rischio anche la tutela della salute. È necessario quindi tutelare anche le nostre straordinarie imprese e i loro collaboratori che, insieme, tengono in piedi il Paese e stanno dando nelle circostanze avverse un esempio di serietà e di resistenza. Non possiamo correre il rischio di distruggere il tessuto socio-economico del Nord produttivo. L'improvvisazione con cui è stata gestita questa emergenza - conclude Finco - motiva la nostra richiesta di un cambio di passo e di una guida istituzionale salda e sicura che accompagni il Paese fuori dall'emergenza sanitaria ed economica. È indispensabile un grande piano di rilancio di immagine e reputazione del nostro Paese nel mondo. Come sistema associativo e come imprese siamo pronti a sostenerlo".