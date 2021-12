Gli hacker colpiscono il server dell'Ulss di Padova

PADOVA - Nella notte gli hacker hanno colpito i server dell'Ulss 6 Euganea.

Grosse difficoltà per la prenotazione delle viste online, mentre è possibile prenotare il vaccino anti-covid perchè rimanda ad un server della Regione Veneto.



L'azienda in una nota conferma: “L'Ulss informa che nella notte si è verificato un attacco hacker, che ha comportato il blocco della maggior parte dei server, compromettendone la fruibilità.

Stiamo intervenendo con la massima celerità con tutti i nostri tecnici informatici al fine di ripristinare il prima possibile i servizi. L'operazione richiederà alcune ore e ci scusiamo anticipatamente per il disagio, non dovuto alla nostra volontà”.