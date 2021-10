Gli esplode lo smartphone mentre è in DAD, muore bimbo delle elementari

VIETNAM - Uno bambino delle elementari è morto a causa dell’esplosione del suo smartphone, mentre stava seguendo una lezione on line. E’ accaduto in Vietnam dove, a causa del Covid, gli studenti stanno studiando con la didattica a distanza.

Il piccolo, di cui non sono state rese note le generalità, indossava gli auricolari collegati al telefono, che era in carica al momento dell’esplosione. Il botto è stato udito dai vicini di casa, che sono corsi a vedere cos’era successo. Il bambino, che era a casa da solo, era avvolto dalle fiamme e all’arrivo dei soccorsi per lui non c’era più nulla da fare.

