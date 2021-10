Gli cadono escrementi umani in testa mentre è in giardino

LONDRA - Era l’ultima cosa che si aspettava mentre faceva giardinaggio a casa sua. Un inglese che vive nei pressi del castello di Windsor è stato travolto dalle feci umane nel proprio giardino. A causare l'indecoroso incidente il personale indisciplinato di un aereo che ha aperto i serbatoi delle toilette prima dell’atterraggio. L’episodio è accaduto a luglio ma in questi giorni se ne è discusso sul forum dell’aviazione del Royal Borough Of Windsor & Maidenhead nel Regno Unito.

Il liquame ha ricoperto l'uomo e ha provocato danni alla sua proprietà. La pioggia di escrementi dal cielo non è purtroppo una novità: è capitato molte volte, in questi anni, che gli aerei aprissero le toilette in momenti non appropriati, quando appunto erano ancora in volo. A giugno, sempre in Inghilterra, a Waterlooville, i residenti hanno dovuto chiudersi in casa per la comparsa di un improvviso insopportabile fetore. E’ poi emerso che era stato un aereo a liberare i serbatoi del bagno facendo cadere tutto il contenuto nel paesino. Per far sì che non accadano più episodi analoghi, ci saranno degli ispettori che si dedicheranno ad attuare verifiche a sorpresa nelle toilette subito dopo l’atterraggio.

OT