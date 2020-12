Gli auguri dei sanitari del Pronto Soccorso di Castelfranco a tutto il territorio

CASTELFRANCO – Un messaggio che testimonia le difficoltà di questo momento per tutti gli operatori sanitari ma che vuole essere anche un invito alla speranza, quello fatto dai sanitari del Pronto Soccorso di Castelfranco Veneto, rivolto a tutti i cittadini dell’area Castellana.



“Il nostro pensiero rivolto a tutti voi: questo 2020 ci sta mettendo a dura prova e basta guardarci intorno per capire che la situazione è davvero critica... quest'anno non c'è nulla da festeggiare, dovremo fermarci e rivolgere un pensiero alle tante persone che stanno lottando per la vita, alle numerose famiglie che hanno perso i loro cari e rivolgere loro una preghiera...facciamoci forza e supportiamoci l'un l'altro perché stiamo attraversando un ormai lungo periodo mai vissuto finora e non sappiamo per quanto ancora durerà.



Assistiamo e viviamo situazioni emotivamente dure, logoranti e che non possiamo raccontare al di fuori delle mura del Pronto Soccorso sia perché non sarebbe giusto ma soprattutto perché non verrebbe percepito per ciò che realmente è! Ci siamo ammalati, molti di noi lo sono ancora, mettiamo ogni giorno a rischio le nostre famiglie, ma andiamo avanti non perché è il nostro lavoro ma perché per noi è giusto così... "Il Covid19 ci sta avvolgendo nell'oscurità, manteniamo accesa la fiamma della speranza..."