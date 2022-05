Gli animali domestici vittime del conflitto in Ucraina curati gratis in Italia

TRIESTE - Da alcune settimane a Trieste l'organizzazione internazionale Humane Society International, attiva in tutto il mondo per la tutela degli animali, sta lavorando per accogliere profughi ucraini con i propri animali domestici.

Grazie alla sinergia stretta con Caritas, i rifugiati che fuggono con cani e gatti sono accolti insieme in appartamenti in città, dove trovano assistenza e cure gratuite. Da un lato Caritas sostiene le persone dal punto di vista delle esigenze burocratiche, oltre che fornendo loro cibo e altri generi di prima necessità, dall'altro HSI Italia mette a disposizione assistenza veterinaria, cibo per gli animali domestici e cure gratuite.

Questa collaborazione ha consentito fin qui di accogliere a Trieste alcune decine di persone con i propri animali domestici. Si tratta solo di uno dei tasselli dell'imponente piano di aiuti attivato da HSI a livello italiano ed europeo per sostenere gli animali vittime del conflitto in Ucraina: l'Ong è infatti riuscita a ottenere l'assistenza veterinaria gratuita in 38 paesi europei, grazie a una serie di accordi sul territorio; sono state inoltre raccolte tonnellate di cibo e farmaci a uso veterinario, inviati direttamente in Ucraina e nei paesi confinanti, per dare sollievo alle strutture che operano in prima linea. Per sostenere queste attività è stata avviata una raccolta fondi dedicata.