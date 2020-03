Gli agriturismi non ospiteranno le persone in quarantena: "Le nostre strutture sono impreparate"

TREVISO – Gli agriturismi non ci stanno ad ospitare le persone in quarantena. Confagricoltura Veneto fa sapere che le strutture non sono preparate per affrontare una situazione di questo genere.

Una posizione diametralmente opposta a quella dei colleghi della Toscana, dove, con un accordo tra Regione ed associazioni di categoria, si è riusciti a ricavare duemila posti letto tra hotel, residence ed agriturismi da destinare a persone con Coronavirus che si trovano in isolamento o convalescenza.

“Un conto è garantire l’ospitalità a persone bloccate in Veneto e che non possono tornare nei rispettivi Paesi di provenienza, com’è accaduto ai braccianti agricoli romeni rimasti in Trentino senza alloggio – spiega Leonardo Granata (in foto), presidente di Agriturist Veneto, l’associazione degli agriturismi di Confagricoltura, e titolare dell’agriturismo Monte Sereo a Bastia di Rovolon -. Altro è ospitare, come hanno deciso in Toscana, persone in isolamento che non hanno, in casa, la possibilità di mantenere effettive distanze dai familiari conviventi; oppure positivi al Coronavirus che non hanno sintomi o hanno sintomatologie non gravi, o ancora persone guarite che escono dal percorso ospedaliero ma non hanno ancora raggiunto la completa negativizzazione e dunque la guarigione virale”.

“Le nostre strutture non hanno gli spazi idonei, perché hanno al massimo 15 camere, e non sono neppure attrezzate per questo – aggiunge -. Potremmo, invece, ospitare famiglie con bambini che hanno bisogno di spazi sani fuori dalla città. Ma attualmente questo non è concesso dalle norme”.

Una boccata d’ossigeno potrebbe derivare invece se venisse data la possibilità di consegnare dei pasti a domicilio. “È da un mese che siamo fermi, le spese sono tantissime e cominciano a esserci problemi di liquidità e qualsiasi soluzione potrebbe aiutarci – afferma Granata -. Purtroppo però la legge regionale sugli agriturismi ci pone molti limiti e paletti. Non possiamo neppure preparare pasti preconfezionati da consegnare all’esterno, ad esempio, un’attività che potrebbe essere proficua per noi in questo momento”.