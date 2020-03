Gli agricoltori continueranno a produrre per garantire il cibo

“Un grande grazie a chi in questi giorni si sta impegnando per tutta la comunità. Ora noi agricoltori dobbiamo continuare a produrre e assicurare le materie prime per garantire l’approvvigionamento della filiera agroalimentare”. Lodovico Giustiniani, presidente di Confagricoltura Veneto, invia un’esortazione agli agricoltori veneti a continuare con l’impegno che da sempre contraddistingue il settore primario.

“Il nuovo decreto emanato ieri dal presidente del Consiglio dei ministri per contenere l’epidemia da Covid-19 specifica che resta garantita l’attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agroalimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi – sottolinea Giustiniani -. È evidente perciò il ruolo strategico affidato all’agricoltura in questo difficile momento. Certamente ci saranno difficoltà, ma le affronteremo mantenendo il sangue freddo e rimanendo uniti. Il settore primario assicura materie prime anche in situazione di difficoltà ed è il primo anello di una filiera che oggi, in particolare, non deve essere interrotta e arrivare al consumatore. Confagricoltura garantirà il massimo impegno per sostenere e tutelare le aziende impegnate nei settori dell’agriturismo, del florovivaismo, della fornitura di prodotti a ristoranti e di tutte le realtà maggiormente colpite da questa situazione di blocco delle attività. Ma non smetteremo di porre la massima attenzione anche alle pratiche commerciali sleali, alle difficoltà di reperimento dei lavoratori, all’approvvigionamento di mezzi tecnici e a molte altre difficoltà che questa crisi sta producendo”.

Confagricoltura, con i propri uffici dislocati in tutte le province del Veneto, continuerà ad essere al servizio degli agricoltori per sostenerli, assisterli e assicurare a tutti i servizi fondamentali per proseguire l'attività. Nel prestare assistenza, dovrà però operare garantendo la sicurezza degli associati e degli operatori, come impongono le disposizioni di legge e il senso di responsabilità. Verranno privilegiate le comunicazioni via mail e telefoniche, consentendo l'accesso agli uffici soltanto su appuntamento.