Gli agenti eseguono un ordine di cattura: trovano droga ed esplosivo

PADOVA - Mercoledì 20 novembre, la Squadra Mobile di Padova ha eseguito un ordine di cattura nei confronti di un cittadino italiano, condannato a scontare una pena di 4 anni di reclusione per reati legati alle sostanze stupefacenti. L'uomo, già noto alle forze dell'ordine per precedenti arresti avvenuti nel 2009, 2013 e 2023 per spaccio, è stato rintracciato nella sua abitazione.

Durante l'operazione, gli agenti hanno effettuato una perquisizione personale e domiciliare, scoprendo circa 120 grammi di marijuana nascosti all'interno della cuccia del cane e 30 grammi di hashish suddivisi in tre ovuli. Inoltre, sono stati rinvenuti 28 petardi esplosivi privi di etichetta in un cartone in uno stanzino adiacente alla camera da letto. Questi petardi, considerati altamente pericolosi, sono stati messi in sicurezza da specialisti del Nucleo artificieri della Polizia di Stato e successivamente fatti brillare in un'area sicura.

L'individuo è stato arrestato non solo per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, ma anche indagato in stato di libertà per possesso ingiustificato di materiale esplodente. Al termine delle operazioni, è stato condotto presso la Casa Circondariale di Padova.

L'attività della Squadra Mobile continua con intensità: dall'inizio dell'anno, sono stati eseguiti circa 30 ordini di cattura nella provincia, dimostrando un impegno costante nella lotta contro il crimine e il traffico di droga.