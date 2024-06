Giustiziato per aver ascoltato musica e visto dei film sudcoreani

COREA DEL NORD - Un giovane nordcoreano di 22 anni è stato giustiziato pubblicamente nella provincia del Sud Hwanghae nel 2022 per aver guardato tre film e ascoltato musica proveniente dalla Corea del Sud. Il caso è stato rivelato nell'ultimo rapporto sui diritti umani nordcoreani del 2024, pubblicato dal ministero dell'Unificazione sudcoreano. Il regime di Pyongyang, noto per la sua rigida repressione culturale, ha introdotto nel 2020 una legge che vieta severamente "l'ideologia e la cultura reazionaria". L'articolo 7 di questa legge prevede la pena di morte per chiunque consumi o distribuisca contenuti culturali considerati "reazionari", inclusi film e musica. Secondo il rapporto, le autorità nordcoreane intensificano gli sforzi per monitorare e reprimere l'influenza culturale straniera, soprattutto quella sudcoreana, controllando regolarmente i telefoni cellulari dei cittadini. Vengono ricercati segnali di influenza esterna come contatti con nomi "sospetti" o l'uso di espressioni che potrebbero essere considerate ostili all'ideologia del regime.

Questo tragico evento sottolinea la paura del regime nei confronti del soft power di Seul, incarnato dal fenomeno globale del K-pop. La musica e i film sudcoreani rappresentano una minaccia al controllo assoluto del regime sulla cultura e sulle informazioni accessibili ai cittadini nordcoreani. Oltre al K-pop, anche abiti tradizionali, usanze matrimoniali e stili di abbigliamento moderni influenzati dalla cultura capitalista sono severamente puniti. La brutale repressione della "cultura maligna" occidentale, intensificata sin dai tempi di Kim Jong-il e proseguita sotto Kim Jong-un, rappresenta un chiaro segnale della crescente ferocia con cui il regime cerca di mantenere il controllo ideologico e politico. La sorte del giovane giustiziato per aver apprezzato la cultura sudcoreana è una drammatica testimonianza della realtà opprimente che milioni di nordcoreani devono affrontare, privati della libertà di espressione e di scelta culturale.