Giustizia, Zaia: '' La riapertura del tribunale della pedemontana è necessaria''

VENEZIA - "La riapertura del Tribunale di Bassano del Grappa nel piano di nuova geografia giudiziaria che è arrivato alla Commissione Giustizia del Senato è un segnale molto positivo nella direzione che più volte ho sostenuto: in un'area che si è sempre distinta come importante tessuto produttivo, con tutte le caratteristiche per crescere ulteriormente, favorite dalla nuova Strada Pedemontana Veneta, non è possibile trascurare la presenza di tutti i servizi e i presidi necessari; siano amministrativi o logistici. Questo richiede che anche la sede giudiziaria faccia parte del tessuto di questo territorio".

Lo afferma il presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, commentando l'approdo alla Commissione Giustizia di Palazzo Madama del piano dell'esecutivo sulla riapertura di alcune sedi giudiziarie chiuse anni fa. "La percezione di un'amministrazione della Giustizia non distaccata dal cittadino - aggiunge - inizia con la prossimità dei luoghi fisici che la rappresentano . La riapertura della sede di un tribunale in un'area così strategica del Veneto non è un piacere al campanile ma la risposta ad una necessità concreta. Una risposta che si attendono tanti cittadini tra cui imprenditori e professionisti forensi. La Regione condivide questa esigenza, la sostiene ed è pronta a fare tutto quanto è di sua competenza perché il Tribunale della Pedemontana possa riaprire i battenti appena possibile".