Giulia uccisa "con diverse coltellate a testa e collo"

La tragica storia della scomparsa di Giulia si è chiusa sulle rive del lago di Barcis, nello splendido scenario delle Dolomiti Friulane. Giulia Cecchettin, la 22enne di Vigonovo, è stata uccisa brutalmente con diverse coltellate alla testa e al collo, secondo quanto rivelato dall'ispezione cadaverica esterna eseguita dal medico legale Antonello Cirnelli, alla presenza del sostituto procuratore di Pordenone, Andrea Del Missier.



La giovane presentava anche numerose ferite da difesa alle mani e alle braccia, aggiungendo ulteriori dettagli sconcertanti a un omicidio che ha sconvolto l'Italia.



Il ritrovamento del corpo, gettato in un canalone tra la zona del lago di Barcis e Piancavallo, ha portato a un'accelerazione nelle indagini. Filippo Turetta, ex fidanzato di Giulia e attualmente in fuga, è ora accusato dell'omicidio. L'appello del procuratore capo di Venezia, Bruno Cherchi, è chiaro: "Filippo, costituisciti e fornisce la tua versione dei fatti."



La ricostruzione delle forze dell'ordine suggerisce che Turetta avrebbe abbandonato il corpo di Giulia al bordo della strada, facendolo rotolare giù lungo un dirupo per una cinquantina di metri fino a quando si è fermato in un canalone.



Le ultime immagini della vita di Giulia, catturate dalle telecamere di sorveglianza dell'area industriale di Fossò, mostrano l'aggressione da parte di Turetta. Le ricerche si concentrano ora sulle tracce lasciate dall'auto di Filippo, una Fiat Grande Punto, ritrovata in un parcheggio per turisti vicino al lago di Barcis. I Carabinieri stanno verificando attentamente il riscontro delle targhe.



Mentre la comunità piange la perdita di Giulia, l'avvocato Stefano Tigani, che sta assistendo la famiglia, ha dichiarato: "Adesso è il momento del dolore e di stringersi attorno alla famiglia."



Il procuratore Cherchi ha sottolineato l'importanza della testimonianza di Turetta per chiarire le dinamiche di questa vicenda, mentre l'autopsia sul corpo di Giulia sarà eseguita per accertare esattamente le cause della morte.