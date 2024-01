Giulia, petizione contro il difensore di Filippo Turretta

PADOVA - Il sito Change.org ha lanciato una petizione contro Giovanni Caruso, legale di Filippo Turretta e ordinario di Diritto penale, chiedendo che "rinunci alla difesa o, in caso contrari , l'Università di Padova, si esprima pubblicamente dissociandosi dalla scelta inopportuna di Caruso". La piattaforma on line ha già raccolto 163 firme (ore 10.35), nella petizione lanciata da una dipendente del ministero della Cultura sottolineando che "non si può stare al tempo stesso con le vittime e con i carnefici", facendo così il doppio gioco. Il sito fa riferimento, come riferisce Il Corriere della Sera, al fatto che l'Università da una parte conferisce la laurea postuma a Giulia Cecchettin (il 2 febbraio a Padova) schierandosi contro la violenza sulle donne, dall'altra non profferisce sillaba su "un suo importante membro che difende l'assassino e reo confesso".

La rettrice dell'ateneo euganeo, Daniela Mapelli, ha replicato rilevando che si "è arrivati ad un corto circuito , per un Paese democratico, dove tutti hanno diritto alla difesa, compreso il signor Turetta. Oltretutto l'Università mai potrebbe dire al professor Caruso, bravissimo docente che esercita anche la libera professione, se può o meno difendere qualcuno".. In difesa di Caruso anche il Consiglio direttivo dei professori di Diritto penale secondo il quale "la difesa che Caruso sta esercitando legittimamente non può far dubitare della condivisione civica ed etica del contrasto alla violenza di genere, che noi, come docenti di diritto penale, sviluppiamo nella didattica".

