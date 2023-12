Giulia, domani il Cda dell'Università decide sulla laurea

PADOVA - E' convocato domani il Consiglio di amministrazione dell'Università di Padova che ha, all'ordine del giorno, anche l'attribuzione della laurea a Giulia Cecchettin, uccisa dall'ex fidanzato alla vigilia del conferimento.

L'approvazione - secondo fonti dell'Ateneo - è data per scontata anche alla luce delle dichiarazioni della rettrice Daniela Mapelli. Da definire poi la data della cerimonia che probabilmente, visti i tempi tecnici e le festività natalizie, sarà consegnata alla famiglia Cecchettin a febbraio.



Nel frattempo il padre di Giulia, Gino Cecchettin, ha fatto una breve visita in Municipio stamane a Vigonovo per esprimere la sua gratitudine verso chi l'ha aiutato in quest'ultimo drammatico mese per la morte della figlia Giulia. Erano presenti i dipendenti del Comune, assessori e consiglieri. "Cecchettin ha voluto esprimere personalmente il proprio grazie alla nostra Amministrazione comunale, ai dipendenti e idealmente a tutta la comunità di Vigonovo per l'affetto che ha dimostrato a lui e alla sua famiglia" afferma il sindaco Luca Martello.

E aggiunge: "In questo mese ci siamo impegnati per renderci utili, per poter essere di aiuto nelle varie fasi della vicenda che ha coinvolto la sua famiglia. Noi lo ringraziamo per la sua testimonianza, in particolare per il discorso durante il funerale di Giulia che ci invita a non concedere spazio all'odio e alla rabbia". Annuncia che "continueremo come Comune ad appoggiarlo nelle sue iniziative volte a promuovere una cultura di rispetto e di particolare attenzione verso le donne".