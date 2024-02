Giulia Cecchettin iscritta ad honorem all'Albo degli ingegneri

PADOVA - Il Consiglio nazionale degli ingegneri "si sta adoperando, affinché sia consentito a Giulia Cecchettin di essere iscritta ad 'honorem' all'Albo della categoria": ad annunciarlo il presidente Angelo Domenico Perrini, nel giorno del conferimento della laurea alla memoria in Ingegneria biomedica alla ragazza vittima di femminicidio. Il vertice della professione, rappresentato alla cerimonia dalla consigliera Ippolita Chiarolini, oggi ha "inteso manifestare il plauso all'Università di Padova per il conferimento della laurea a Giulia, un traguardo che le è stato negato.

Quello di stamattina è stato un momento importante per trasformare il dolore nell'impegno di tutti per la tutela dei diritti, in particolare di quelli delle donne. Di recente - ha detto la consigliera - abbiamo deciso di istituire un premio speciale intitolato a Giulia a beneficio delle migliori laureate in Ingegneria, nell'ambito del nostro progetto 'Ingenio al femminile'. Con iniziative come questa vogliamo contribuire a far sì che la tragedia che ha colpito Giulia non sia dimenticata, ma che rappresenti, invece, un punto di svolta", ha chiuso.

