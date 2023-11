Giulia Cecchettin, funerali la prossima settimana a Padova

PADOVA - I funerali di Giulia Cecchettin, uccisa dall’ex fidanzato Filippo Turetta, non si terranno sabato 2 dicembre, all’indomani dell’autopsia. Lo rende noto l’avvocato della famiglia della studentessa di 22 anni. Sarà papà Gino a decidere quando si svolgeranno le esequie - probabilmente lunedì o martedì - che si svolgeranno nella basilica di Santa Giustina a Padova, dove la ragazza studiava Ingegneria biomedica all’università. “Ora è il momento del silenzio. Penso sia nel silenzio che maturino i pensieri più giusti, più onesti”. E’ l’appello del parroco di Saonara, la comunità padovana dove è cresciuta Giulia.

“Parole ne sono state dette tante - osserva don Francesco Monetti all’Adnkronos - ora c’è bisogno di silenzio per ritrovare quei pensieri giusti che ci aiutino a vivere”. Il sacerdote fa sapere che in giornata la famiglia Cecchettin potrebbe far sapere quando si svolgeranno i funerali di Giulia. “La comunità - osserva ancora - vive un momento di grande pesantezza. C’è una tensione che si ripercuote anche sulla gente. Non c’è uno stato d’animo sereno. Viviamo nella tristezza e nella difficoltà di rispondere a questi perché”.