Giubileo di platino, Elisabetta riappare in pubblico

MONDO - E' apparsa divertita e distesa la Regina Elisabetta II, che ha assistito allo spettacolo organizzato nel quadro delle celebrazioni per il Giubileo di platino, nella serata finale delle quattro previste nel quadro dell'evento, 'A Gallop through history', nell'arena della residenza reale del Castello di Windsor. Accolta al suo arrivo con una standing ovation dal pubblico - migliaia di spettatori - raccolto nell'arena, accompagnata dal figlio Edoardo, conte di Wessex, e dalla moglie Sophie Rhys-Jones, la 96enne regina, costretta di recente a cancellare la sua partecipazione ad una serie di eventi, tra cui, per la prima volta dal 1963, al tradizionale discorso che inaugura la sessione parlamentare, ha seguito lo spettacolo con partecipazione.

Lo show ha visto intervenire star del calibro di Tom Cruise, Helen Mirren, Katherine Jenkins, in un susseguirsi di performance diverse, con musica, balli, recitazione e un'imponente esibizione equestre che ha visto scendere in pista oltre 500 cavalli e un migliaio di artisti. Il primo importante evento delle celebrazioni per il Giubileo di platino è stato definito 'un tributo alla nostra monarchia' e si è articolato come un viaggio attraverso oltre cinque secoli di storia. Tra i numerosissimi partecipanti internazionali allo show, l'orchestra di tamburi metallici delle Forze di difesa di Trinidad e Tobago, che ha eseguito una versione ritmica di 'Dancing Queen' degli Abba. Applausi da Elisabetta anche durante un'esibizione della corpo di cavalleria reale dell'Oman.